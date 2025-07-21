В Якутии объявят траур из-за ДТП с вахтовиками

Власти Нерюнгринского района Якутии объявили 22 июля днем траура после аварии с вахтовиками на территории ГОК «Денисовский». Об этом сообщается Telegram-канале властей муниципального района.

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Как сообщили в районной администрации, в день траура будут приспущены государственные флаги. Во всех населкнных пунктах призвали отменить развлекательные и спортивные мероприятия.

Из-за трагедии в районе также ввели режим чрезвычайной ситуации. Руководство муниципалитета перевели на круглосуточное дежурство. Компании «Колмар», в которую входит ГОК «Денисовский», рекомендовали оказать поддержку семьям участников ДТП.

Трагическая авария произошла ночью 21 июля. По предварительным данным, водитель вахтового автобуса «НЕФАЗ» не справился с управлением, транспорт съехал с дороги и перевернулся — 13 пострадавших спасти не удалось. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.