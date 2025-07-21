Симоньян раскрыла мечту Запада относительно России и СВО

Самой главной мечтой коллективного Запада является появление у россиян усталости от специальной военной операции (СВО).
Об этом заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».
«Их расчет (коллективного Запада), что наши люди устанут. Это, я уверена, не сбудется, но для них — это самая мякотка, самый лакомый кусочек, лакомый, вкусненький самый такой вариантик», — раскрыла Симоньян.