Симоньян раскрыла мечту Запада относительно России и СВО

Самой главной мечтой коллективного Запада является появление у россиян усталости от специальной военной операции (СВО).

Об этом заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».