Аэропорты России продолжат подстраивать работу под задержки рейсов

Министр транспорта России Андрей Никитин заявил, что работу российских аэропортов продолжат подстраивать под возможные задержки рейсов на фоне введения плана «Ковёр».

Он подчеркнул, что авиагавани не могут прогнозировать принятие и продолжительность действия соответствующих мер, так как это, по его словам, задача военных.

«Аэропорты подстраиваются: налаживают работу с питанием, с отдыхом. Сейчас уже чуть получше, чем было в мае. Коллеги анализируют свою работу. И, я считаю, в общем-то динамика есть. Но в целом ни аэропорты, ни авиакомпании предсказать это не могут», — сказал Никитин.

Глава ведомства подчеркнул, что власти понимают возможные неудобства и стараются их минимизировать, однако главное — это безопасность людей.

«Мы, конечно, будем работать с коллегами из Минобороны, пытаться что-то сделать. Но безопасность здесь — в первую очередь. Понятны неудобства, понятен дискомфорт, но безопасностью пассажиров никто рисковать не будет», — цитирует Никитина РИА Новости.

Ранее Ruptly опубликовало кадры из Шереметьево, где из-за задержки рейсов наблюдается большое скопление людей.