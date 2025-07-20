В МВД назвали россиянам неочевидные ошибки в защите от аферистов

Сохранение данных банковских карт в браузерах и даже излишне эмоциональная реакция на звонок — это грубые ошибки в защите от аферистов, пишет в Telegram-канале пресс-служба управления МВД по борьбе с киберпреступностью.

Специалисты пояснили, что пользователи сервисов нередко допускают ошибки в силу привычки к тем или иным мерам безопасности.

Среди типичных ошибок — использование стандартных ответов на контрольные вопросы, заметили в управлении. В пресс-службе разъяснили, что ответы на них можно нередко найти в соцсетях.

В перечень ошибок также попало использование устаревших протоколов безопасности для Wi-Fi, таких, как WEP или WPA. По мнению экспертов, следует переключиться на WPA3, который предлагает более надёжное шифрование данных и защиту от атак с использованием перебора паролей.

На третьем месте в списке — сохранение данных банковских карт в браузерах, уточнили в пресс-службе.

В управлении пояснили, что нередко пользователи становятся жертвами аферистов из-за излишней эмоциональности.

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По их данным, жулики постоянно играют на эмоциях, создавая ощущение срочности или опасности. Так, они могут утверждать, что ваш счёт заблокирован или кто-то пытается получить доступ к вашим данным. В связи с этим, важно соблюдать спокойствие и проверять информацию через официальные каналы перед принятием решений.

Ранее в пресс-службе сообщили, что у людей, разгласивших свои данные мошенникам, есть «золотой час», чтобы минимизировать последствия.

В ведомстве подчеркнули, что риски можно свести к минимуму, если соблюдать правила цифровой гигиены, настроить все доступные инструменты безопасности в сервисах.