«Сейсмический рой»: почему в Камчатском крае произошло шесть землетрясений за день

Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук сообщил об еще одном землетрясении магнитудой 5,5 в 162 километрах от Петропавловска-Камчатского. Оно стало уже шестым в Камчатском крае за 20 июля. В регионе даже была объявлена угроза цунами, однако она миновала. Могут ли быть последствия у шестого за день землетрясения в Камчатском крае, «Вечерней Москве» рассказал доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН Алексей Завьялов.

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По его словам, это сейсмическое событие было не самым сильным. И если бы ему не предшествовали другие землетрясения, то СМИ, возможно, и не обратили бы на него внимания.

— Несколько часов назад произошло сильное землетрясение на расстоянии примерно 150–170 километров от Петропавловска-Камчатского, его магнитуда составила 7,4. И это событие вызвало интенсивность сейсмических сотрясений, которые ощущались жителями города, но они не превышали семи баллов, — отметил эксперт.

В городе действительно ощутили землетрясение, но администрация и экстренные службы Камчатского края сработали оперативно и грамотно. Население оповестили о возможных повторных толчках и цунами.

— Сейсмическое событие с магнитудой 5,5 — это повторный толчок, афтершок. И это нормальная ситуация. Очень хорошо, что повторные толчки идут, ведь накопленное напряжение снимается не только землетрясением, которое имеет наибольшую магнитуду, но и повторными толчками, — объяснил собеседник «ВМ».

Процесс снятия накопленного напряжения понижает вероятность возникновения сильного землетрясения или того, что будет мощнее главного толчка.

— Серия землетрясений, которая наблюдается сейчас, — это, скорее всего, сейсмический рой, состоящий из сильных сейсмических событий. Это группа землетрясений, эпицентры которых расположены по времени и расстоянию очень близко друг от друга, — рассказал Завьялов.

Он отметил, что в Южной части Камчатки характерно проявление сейсмической активности в виде роев.

— Что касается угрозы цунами, судя по механизмам сил, действовавших в очаге этого главного толчка, одна из плоскостей разрыва имеет наклон в 15 градусов (по данным Национального агентства по землетрясениям Соединенных Штатов). Скорее всего, именно поэтому цунами после землетрясения и не наблюдалось, — сообщил доктор наук.

Одна из плоскостей разрыва в очаге произошедшего землетрясения была близгоризонтальна. Поэтому «поршневого хода» одного блока земной коры по отношению к другим, когда он выталкивает столб воды, не было, и цунами не случилось, добавил эксперт.

Утром 20 июля в акватории Тихого океана зафиксировали два землетрясения. Первое землетрясение магнитудой 5,3 произошло в 146 километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 20 километров. После второго землетрясения в акватории Тихого океана была объявлена угроза цунами для ряда населенных пунктов.