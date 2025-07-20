«Газпромнефть» ввела крупный штраф за устройства GPS на НПЗ

По данным Телеграм-канала Baza, в компании "Газпромнефть" были введены крупные штрафы за попытку пронести на территорию НПЗ смартфонов, навигаторов и вообще любых устройств с GPS. В том числе, нельзя въезжать на территорию и на автомобилях с геологакацией.

Журналисты ссылаются на приказ гендиректора омского НПЗ, но отмечают, что источники говорят об аналогичных документах, выпущенных руководством других нефте-перерабатывающих заводов.

За нарушение новых правил безопасности для рабочих заводов предусмотрены штрафы в 5 тыс рублей, а для представителей подрядных организаций - 100 тыс рублей.

В сообщении отмечается, что правила разработаны в связи с растущей угрозой для объектов топливно-энергетической сферы.