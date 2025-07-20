РЖД выделили дополнительный "Сапсан" на рейс из Петербурга в Москву

Дополнительный поезд "Сапсан", назначенный компанией РЖД, запустят 21 июля из-за отмены части авиарейсов из Петербурга в Москву. Об этом сообщила пресс-служба "Воздушных ворот Северной столицы" в своем Telegram-канале.

"В связи с отменой части рейсов в Москву, компанией ОАО "РЖД" назначен дополнительный высокоскоростной поезд "Сапсан". Поезд № 755. Отправление с Московского вокзала 21 июля в 06:40", - говорится в сообщении.

Кроме того, ведомство сообщает о присоединении к ночному составу поезда С-ЗФПК нескольких вагонов. "Все билеты доступны для покупки", - заключили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что 19 и 20 июля на запасную стоянку аэропорта Пулково прибыли 29 самолетов. Причина - временные ограничения на прием и отправку воздушных судов в московских аэропортах. Согласно данным табло вылетов Пулково, более 20 рейсов из Петербурга в Москву отменены.