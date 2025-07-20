Российские туристы пожаловались на закрытые пляжи в Таиланде
Российские туристы в Таиланде пожаловались на то, что из-за мощного шторма остались без света, развлечений и купания. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Туристы заметили, что в настоящее время «безумный ветер» сносит крыши с вилл и остановок, ломает деревья и рекламные щиты. Кроме того, закрыты пляжи и заведения.
На фоне этого, путешественники вынуждены сидеть в своих номерах в отелях. Вместе с тем, в гостиницах нет света, сроки восстановления электроснабжения не называются.
Местные специалисты предупреждают, что в ряде регионов есть риск наводнений и схода оползней.
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Ранее сообщалось, что россиян, прилетевших отдыхать в египетский пятизвездочный отель Stella Di Mare Beach Hotel & Spa (Шарм-эш-Шейх), поселили напротив военной базы.
Сотрудники отеля предупредили их о том, что приближаться к пляжам запрещается — солдаты могут открыть огонь по нарушителям.