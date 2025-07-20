Российские туристы в Таиланде пожаловались на то, что из-за мощного шторма остались без света, развлечений и купания. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Туристы заметили, что в настоящее время «безумный ветер» сносит крыши с вилл и остановок, ломает деревья и рекламные щиты. Кроме того, закрыты пляжи и заведения.

На фоне этого, путешественники вынуждены сидеть в своих номерах в отелях. Вместе с тем, в гостиницах нет света, сроки восстановления электроснабжения не называются.

Местные специалисты предупреждают, что в ряде регионов есть риск наводнений и схода оползней.

Таиланд отложил введение нового туристического сбора

Ранее сообщалось, что россиян, прилетевших отдыхать в египетский пятизвездочный отель Stella Di Mare Beach Hotel & Spa (Шарм-эш-Шейх), поселили напротив военной базы.

Сотрудники отеля предупредили их о том, что приближаться к пляжам запрещается — солдаты могут открыть огонь по нарушителям.