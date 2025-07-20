В Таиланде погиб артист балета из России

В ДТП в Таиланде погиб 33-летний Михаил Дмитриев, артист государственного театра оперы и балета имени Сивцева-Суоруна Омоллоона. Об этом пишут «Аргументы и факты.Якутия».

© Государственный Театр оперы и балета Республики Саха (Якутия)

Дата и место похорон станут известны после того, как тело погибшего будет доставлено из Таиланда — в настоящее время ведется сбор средств на перевозку.

Михаил Дмитриев родился в селе Чапаево Хангаласского района. После школы поступил в республиканское хореографическое училище имени Аксении Посельской.

В 2011 году стал работать в государственном театре и поступил в Арктический государственный институт культуры и искусств на факультет исполнительских искусств (закончил в 2015 году).

За время творческой карьеры артист сыграл в 28 репертуарах, включающих романтические партии балетной классики и партии неоклассического балета, среди них: «Спартак», «Ромео и Джульетта», «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Корсар», «Геометрия движения».

«Яркое актерское дарование, выразительность поз, великолепная сценическая фактура, увлечённость своей работой позволили ему стать одним из видных солистов театра. Михаил был занят во всем текущем и премьерном репертуаре балетной труппы, являлся участником всех значимых проектов театра», — прокомментировали в пресс-службе министерства культуры и духовного развития Якутии.

Дмитриев участвовал во многих крупных проектах театра и был участником всероссийских и международных фестивалей. Гастролировал по России и ближнему зарубежью.

Ранее сообщалось, что 14 июля 2020 года в Чурапчинском улусе Якутии погиб 23-летний артист балета Василий Кириллин — его убило молнией, когда он вышел из забуксовавшей машины.