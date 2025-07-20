Карин Кнайсль рассказала, как посетила церковь вместе с котом Ханом Кассимом

Экс-глава МИД Австрии, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль рассказала, как ее встретили в российской церкви, куда она пришла вместе со своим котом на службу.

Кнайсль написала в телеграм-канале, что в воскресенье оправилась в православный храм — «нашу прекрасную старую церковь, построенную в 1820-х годах». Один из ее котов, Хан Кассим, «настоял на том, чтобы присоединиться к службе», и Кнайсль взяла его с собой.

«Пожилые дамы тепло улыбнулись игривому посетителю на четырех лапках. Это Россия! Я же чувствовала себя желанным гостем, хотя я мало что понимаю в богослужении, но здесь царит атмосфера безмятежности, которая неведома церкви, из которой я пришла», — написала бывший дипломат.

Ранее Карин Кнайсль призналась, что в России чувствует себя намного безопаснее, чем в Европе.