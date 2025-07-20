В Росавиации высказались о ситуации в аэропортах

Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко высказался о ситуации в аэропортах на фоне ограничений полетов. Соответствующее видео появилось в его Telegram-канале.

Кореняко отметил, что в настоящее время несколько часов находится в самолете и переживает из-за сложившейся обстановки. При этом он назвал приоритетной безопасность полетов.

«Все авиационные специалисты, сотрудники авиакомпаний, аэропортов пытаются минимизировать дискомфорт пассажиров. Так же как и многие, переживаю за текущую обстановку, но понимаю, что безопасность полетов — главный, ключевой приоритет, поэтому набрался терпения, жду вылетов», — заявил Кореняко.

Ранее стало известно о блокировке пассажирами авиакомпании «Победа» посадки на рейс в Минеральные Воды в воскресенье, 20 июля. Они требовали, чтобы представители авиаперевозчика вышли к ним с объяснениями причин задержки вылета.