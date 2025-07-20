МЧС запретило жителям Камчатки «смотреть на цунами»

На Камчатке объявлена угроза цунами для нескольких населенных пунктов. МЧС предупредило жителей полуострова об опасности поездок к берегу, чтобы «посмотреть на цунами»

Угроза цунами объявлена после двух землетрясений, произошедших в Тихом океане.

В МЧС отметили, что эвакуация населения в населенных пунктах Камчатского края не проводится. По прогнозу, высота волн не превысит 1 метра.

«Возможен подход волны цунами высотой не более 60 сантиметров к Алеутскому муниципальному округу, не более 40 сантиметров к Усть-Камчатскому муниципальному округу, а также не более 15 сантиметров к Петропавловск-Камчатскому городскому округу», — сообщают в МЧС.

Спасатели обратились к жителям населенных пунктов, где объявлена угроза цунами.

«Высота волн, которые могут достигнуть побережья, невысокая. Но уйти подальше от берега НЕОБХОДИМО. Ни в коем случае не пытайтесь поехать к берегу и посмотреть на цунами. Это может быть небезопасно!» — сказано в обращении.

Вечером 20 июля в акватории Тихого океана было зарегистрировано два землетрясения магнитудой 6,5 и 7,2.

Эпицентры находились в акватории Тихого океана, в 115-167 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского. Толчки регистрировали в отдельных районах камчатской столицы, Вилючинске и Елизово.