На въезде в Калининградскую область образовались пробки из иностранных туристов

Многочасовые пробки образовались на въезде в Калининградскую область из-за наплыва туристов из Польши и Германии. Об этом в воскресенье, 20 июля, пишет Telegram-канал Shot.

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По данным источника, зарубежные турагентства активно продают путевки в Калининград.

Сообщается, что интерес к поездкам в регион на зарубежных туристических платформах значительно вырос. Такой рост спроса может быть обусловлен доступными ценами и высоким уровнем сервиса.

Несмотря на поступившую от МИД Польши 19 июля рекомендацию воздержаться от поездок в Россию, в публикации отмечается, что сами польские туристы положительно отзываются о путешествиях по Калининграду.

— Поешьте русские пельмени, попробуйте икру и откройте для себя бывший немецкий город в России! — такими лозунгами заманивают иностранных туристов в Калининград, отмечает Telegram-канал.

Гражданин Великобритании, недавно приехавший в Россию, поделился своими впечатлениями о стране. Восемь лет назад, в первый день пребывания в Москве, он сразу отправился на Красную площадь и прогулялся по центру города. В своем блоге он решил повторить тот же маршрут и показать, что увидел тогда.