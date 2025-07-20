Писатель Олег Рой попал в базу украинского сайта "Миротворец"

Популярный российский писатель, сценарист, продюсер и общественный деятель Олег Рой попал на скандально известный украинский сайт "Миротворец" (запрещён и заблокирован в России).

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Как сообщает РИА Новости, Рой обвиняется создателями одиозного портала, публикующего личные данные мнимых "врагов Украины", в военной пропаганде, поддержке "агрессии" и "покушение на суверенитет и территориальную целостность" Украины.

Рой назван соучастником "преступлений против Украины".

Олег Рой написал десятки романов в разных жанрах, часть из них были экранизированы. Также он создавал мультсериалы "Джинглики", "Дракоша Тоша", "Шмяк. Волшебная лавка Есении", "Супер МЯУ", "Сказочный патруль".

Издал несколько книг, посвящённых героям конфликта в Донбассе и СВО.