"Живой Нострадамус" и Ванга сделали одно и то же жуткое пророчество на 2025 год

Бразильский экстрасенс Атос Саломе, известный как "Живой Нострадамус", предсказавший пандемию COVID-19 и смерть королевы Елизаветы II, и известная болгарская прорицательница Баба Ванга сделали одно и то же леденящее душу пророчество на 2025-й год. На это обратили внимание журналисты газеты New York Post.

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В статье отмечается, что в свое время Ванга предсказала, что именно в 2025-м году люди вступят в контакт с внеземной жизнью и это скорее совпадет с "крупным спортивным событием". Многие крупные соревнования уже прошли, но не менее крупные еще впереди. Например, Чемпионат мира по легкой атлетике в Токио в сентябре.

А недавно "Живой Нострадамус" Атос Саломе также заявил, что видит на этот год встречу человечества с инопланетянами. Впрочем, возможно, речь идет не о прямом контакте. Саломе говорит, что человечество, наконец, получит ответ на вопрос о существовании инопланетной жизни благодаря телескопу Джеймса Уэбба. После этого США могут рассекретить некоторые данные об НЛО. Саломе утверждает, что все это перевернет представление человечества о Вселенной и о самих людях.

Стоит отметить, что сейчас упомянутый предсказателем телескоп вращается вокруг Солнца и пока никакой внеземной жизни не обнаружил.