В Госдуме предложили запретить пропаганду расчеловечивания среди детей

Депутаты нижней палаты Госдумы готовят законопроект о запрете пропаганды идеологии «расчеловечивания» среди детей. Об этом в воскресенье, 20 июля, заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

© Вечерняя Москва

По мнению парламентария, расчеловечивание может проявляться в форме детской игры, побуждающей ребенка отказаться от человеческой идентичности и, как следствие, отрицать природные и правовые нормы.

Законопроект, над которым ведется работа, предусматривает запрет на распространение информации, пропагандирующей отказ от биологической и социальной принадлежности. При этом, подчеркнула Буцкая, документ не затронет театральные постановки, утренники и фильмы, где перевоплощение детей обусловлено сценарием.

— Мы видим, насколько сейчас аккуратно, через различные группы в социальных сетях, уже очень явно вползает идеология отказа от человеческой идентичности, которую продвигают через наших детей, — заявила Буцкая в беседе с РИА Новости.

Также стало известно, что фильмы с пропагандой чайлдфри* будут запрещены к показу в России. Теперь прокатные удостоверения не будут выдаваться фильмам, содержащим порнографию, сцены насилия и жестокости, пропаганды нетрадиционных сексуальных предпочтений**, смены пола**, а также отказа от деторождения.

*Пропаганда чайлдфри запрещена на территории России.

**Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.