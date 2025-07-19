Главный редактор RT Маргарита Симоньян поиронизировала по поводу решения избиркома Молдавии, отказавшегося зарегистрировать на парламентских выборах оппозиционный блок «Победа».

В телеграм-канале Симоньян прокомментировала новость, пришедшую из Молдавии в субботу.

«Ох, уж эта украинская дорожная карта к демократии», — написала Симоньян.

Ранее стало известно, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии не допустила к парламентским выборам оппозиционный блок «Победа». За отказ в регистрации проголосовали шесть из девяти членов ЦИК, трое воздержались.