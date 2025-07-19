Путин поздравил Василия Ливанова с 90-летием

Президент Владимир Путин поздравил киноактера, режиссера, сценариста, писателя, народного артиста РСФСР Василия Ливанова с 90-летним юбилеем, отметив его работы как эталон мастерства.

"Уважаемый Василий Борисович! Примите теплые поздравления с 90-летним юбилеем. Вы посвятили себя служению искусству, за долгие годы вдохновенного труда создали уникальную галерею замечательных актерских работ, которые по праву считаются эталоном мастерства, подлинным достоянием отечественной культуры", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства добавил, что яркая творческая судьба Ливанова, а также преданность избранному делу и своему призванию вызывают искреннее, глубокое уважение.

Путин пожелал ему здоровья, бодрости духа и благополучия.

Василий Ливанов родился 19 июля 1935 года в Москве. Актер снялся в более чем в 40 фильмах, среди них - "Коллеги" по повести Василия Аксенова (1962), "Звезда пленительного счастья" (1975), "Ярославна, королева Франции" (1978). Известность не только в СССР, но и во всем мире Ливанову принесла роль сыщика Шерлока Холмса в цикле телефильмов "Шерлок Холмс и доктор Ватсон" по детективным произведениям Артура Конан Дойля (1979-1986).