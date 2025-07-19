В зоне СВО военные ежедневно освобождают новые территории, пока еще подконтрольные киевской хунте. Даже западные аналитики восхищаются нынешними темпами наступления нашей армии.

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Экстрасенс Аделина Панина уверена: совсем скоро в зоне СВО произойдут серьезные изменения.

- По моим ощущениям ситуация близится к логическому завершению, - говорит Аделина. – Хотя украинцам придется еще помучаться от действий их хунты. Потому нынешняя верхушка страны не заинтересована в мире. Они всячески будут стараться затянуть боевые действия. Это выгодно и им, и их заказчикам – врагам России. Они уже открыто говорят, что изначально понимали: шансов против нашей страны у них нет. Но специально развязали боевые действия, чтобы попытаться ослабить Россию. На деле же все вышло по-другому. Наше общество сплотилось. А армия стала работать, как единый кулак.

По словам экстрасенса, уже в самое ближайшее время на Украине будут происходить серьезные изменения. В верхушке хунты начнется хаос.

- Начнется грызня за так называемое «место под солнцем», - уверяет Аделина. - Ожидают дальнейшие перестановки в правительстве. Что ждет Зеленского? Я вижу его скорое исчезновение или побег. У многих будет складываться впечатление, будто мы его потеряли. Покажется, что он просто исчез с лица земли. На самом деле он попытается спрятаться. Этот момент и станет началом конца СВО. Причем, что с ним на самом деле произошло, мы до конца и не узнаем. По моим ощущениям, это произойдет уже в самом обозримом будущем: в конце лета или же осенью нынешнего года.

Аделина говорит, что отношения между нашими странами очень скоро нормализуются.