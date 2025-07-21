Школьник из Приморья завоевал золотую медаль в Австралии

Владивостокский школьник привез золотую медаль с 66-й математической Олимпиады в Австралии. Всего российские школьники завоевали пять золотых и одну серебряную медаль, сообщает сайт правительства Приморского края.

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Международная олимпиада по математике прошла в городе Саншайн-Кост в Австралии. Сборная России принимала участие в испытаниях дистанционно, но при том смогла заработать пять золотых и одну серебряную медали. В число золотых медалистов и школьник из Приморья Василий Патрушев.

В нашу сборную вошли шесть ребят, пять из них стали обладателями золотых медалей олимпиады: Иван Часовских из города Химки, Дмитрий Гришко из Москвы, Илья Замоторин из Санкт-Петербурга, Василий Патрушев из Владивостока и Артем Садыков из Челябинска. Иван Кокарев из Челябинска стал серебряным призером.

Ранее Василий Патрушев также в составе сборной России принимал участие в 40-й Китайской национальной олимпиаде по математике. В этом состязании он набрал наибольшее количество баллов среди участников из России и также привез золотую медаль.