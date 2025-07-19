На перегоне в Ростовской области возобновили движение поездов после атаки БПЛА

Движение поездов на электрической тяге восстановлено на перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области. Об этом сообщили в Telegram-канале РЖД.

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В сообщении компании указано, что напряжение в контактную сеть на станции Лихая было подано в 9:19, после чего движение поездов на указанном перегоне открылось на электротяге по обоим путям.

По данным компании, на этом участке уже пропустили 10 составов с использованием тепловозов.

Отмечается, что задержанные ранее поезда постепенно отправляются по маршрутам. Представители РЖД заявили, что компания принимает все необходимые меры для минимизации отклонений от графика движения пассажирских составов. Также в сообщении подчеркивается, что восстановительные работы на перегоне Лихая — Замчалово продолжаются.

Врио главы региона Юрий Слюсарь сообщал, что два состава обесточены на станции Лихой в Ростовской области из-за обрыва ЛЭП после атаки беспилотника. Из-за неполадок на перегоне были задержаны более 50 составов. Для компенсации запущен дополнительный поезд по маршруту Воронеж–Москва.