Более 50 поездов задержали из-за атаки беспилотников на Ростовскую область

Движение приостановлено из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на железную дорогу в Ростовской области. Об этом сообщили РЖД в своем Telegram-канале.

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В частности, более 50 поездов дальнего следования задержали в связи с повреждением контактной сети из-за падения обломков БПЛА на перегоне Лихая — Замчалово. Кроме того, отменили ряд пригородных электричек. Пассажиров обеспечили водой. В тех поездах, которые опаздывают более чем на четыре часа, начади выдавать питание.

Ранее о взрывах сообщали жители Таганрога и Гуково. По данным Минобороны, в период с 18:15 до 23:05 по Москве над Ростовской областью сбитли восемь беспилотников.