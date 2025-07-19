Росавиация пригрозила сократить число рейсов Turkish Airlines

Росавиация может сократить числа рейсов, выполняемых авиакомпанией Turkish Airlines, из-за задержек рейсов и нарушения прав пассажиров, сообщил пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко в соцсетях.

18 июля Turkish Airlines отменила рейс из Москвы в Анталью после 10 часов ожидания. Задержка была связана с атакой беспилотников на российскую столицу.

«В адрес руководства Turkish Airlines готовится уведомление о недопустимости нарушений прав пассажиров на рейсах в/из России», — говорится в сообщении Росавиации.

Также обсуждается возможность сокращения числа рейсов, выполняемых турецким перевозчиком сверх договоренностей между авиационными властями двух стран.

Как писала «Парламентская газета», в середине июня Росавиация пригрозила отказать египетской AlMasria в полетах из-за опозданий. В ведомстве отметили, что практически каждый второй рейс авиакомпания выполняет с задержкой. Самая длительная задержка составила более 37 часов.