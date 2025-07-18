Ведущий программы «Утро России» назвал главную сложность работы

Журналист Андрей Петров, который уже на протяжении 20 лет трудится в качестве ведущего программы «Утро России» на телеканале «России 1» рассказал о том, что самое сложное в работе — строго соблюдать время между рекламными и новостными блоками.

© Вечерняя Москва

По словам телеведущего, довольно часто в ходе эфира у него возникает желание рассказать зрителям как можно больше, поэтому ограничивать себя по времени ему довольно непросто.

— Это значит, как бы мы внутри этого временного промежутка ни креативили, должны сделать так, чтобы новости и реклама вышли вовремя, — передает слова Петрова StarHit.

Телеведущий Валдис Пельш также рассказал, что популярные на телевидении фразы «Не переключайтесь» и «Оставайтесь с нами» были придуманы журналистами Первого канала. По словам артиста, эти формулировки стали в дальнейшем использовать на других телеканалах, прямо их цитируя или используя похожие обороты.

Телеведущий приложил большие усилия, чтобы вырасти в карьере до узнаваемого сотрудника Первого канала и ведущего Клуба веселых и находчивых. Артист рассказал, как начиналось его взаимодействие с Александром Масляковым, который сперва его невзлюбил.