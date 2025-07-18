Артемий Лебедев назвал способ изменить мнение украинцев о России

Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев заявил, что украинцы, негативно настроенные по отношению к России, могут поменять свою позицию, если побывают в Москве.

Своим мнением он поделился в видео, доступном во «ВКонтакте».

«Он (гражданин Украины — прим. «Ленты.ру») походит [по Москве], посмотрит по сторонам и поймет, что он совершенно зря мечтал о какой-то непонятной Европе (...), а в России прекрасно, замечательно, все понятно, и, собственно, то, с чем он пытался бороться, оно не существует. Он увидит уровень цивилизации, который здесь у нас есть», — высказался Лебедев.

Дизайнер добавил, что, по его мнению, после того как украинский гражданин несколько дней проведет в столице России, он автоматически изменит свою точку зрения о стране и ее жителях.

Ранее Лебедев обратился к гражданам Украины, которые верят СМИ своей страны. Он заявил, что украинское телевидение транслирует недостоверную информацию о военной мощи России.