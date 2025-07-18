В Воронежской области семье пришлось спасаться от града размером с кулак

В Воронежской области семейной паре пришлось спасаться от града размером «с кулак» под столом в беседке. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел 13 июля в селе Нижняя Катуховка, куда семья с детьми приехала на отдых. Однако прекрасный летний вечер на природе был прерван поднявшимся ветром и громом. Супруги отправили детей в дом, а сами кинулись убирать еду со стола в беседке, но из-за начавшегося града размером «с кулак» им в итоге пришлось спасаться под столом — град пробил крышу.

При этом она стала не единственной жертвой непогоды. Град повредил в деревне и ее окрестностях 51 автомобиль и примерно 300 домов, где были выбиты стекла и пробиты крыши. Также пострадали детский сад и школа. Из-за большого количества повреждений на территории Нижней Катуховки был введен режим ЧС.

Известно, что жители села обратились к губернатору Воронежской области с просьбой о компенсации ущерба. Они надеются, что власти региона помогут им отремонтировать окна и кровли домов.