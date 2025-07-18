Иеромонах рассказал, когда отказ от рождения детей не считается грехом

Осознанный отказ от рождения детей, например, при наличии отдельных проблем со здоровьем, в православной традиции не считается грехом. Об этом рассказал священник Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий.

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По словам духовника, в этом случае речь может идти о тяжелых заболеваниях, которые передаются по наследству. Кроме того, иногда родить ребенка не позволяет состояние здоровья в целом.

Он также рассказал, что люди могут отказываться от продолжения рода в непростой экономической ситуации, когда понимают, что не имеют финансовой возможности вкладываться в ребенка.

— Казалось бы, это какие-то исключительные случаи, при которых не хотеть иметь детей — не грех. Но из таких случаев складывается наша вся жизнь, — передает слова Макария Life.ru.

Духовник также рассказал, что насыщенная сексуальная жизнь супругов является одним из важных элементов крепкого брака и служит признаком благополучия в отношениях между мужчиной и женщиной.

Протоиерей Александр Никольский отметил, что обращаться к Господу с молитвой после употребления алкоголя можно, если человек понимает, что делает и говорит. Выпивший человек может молиться, но ему не стоит делать из этого «пьяное представление».