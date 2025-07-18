Минюст РФ пополнил список иноагентов

Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов журналистов Машу Майерс и Ксению Кириллову, а также поэтессу Наталью Резник. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, в список попали историк Василий Жарков и интернет-портал Activatica.org.

«Восемнадцатого июля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Д.С. Великий, В.П. Жарков, К.В. Кириллова, Ф.Д. Ольшевец (Маша Майерс), Н.Р. Резник, К.В. Торстрем, Д.А. Храмцов, а также интернет-портал Activatica.org», — говорится в сообщении.

Как сообщает ведомство, данные лица осуществляли сбор денежных средств в поддержку ВСУ, распространяли материалы, созданные иностранными агентами, и недостоверную информацию о политике российских властей, выступали против проведения боевых действий на Украине и формировали негативное отношение к российской армии.

По состоянию на 18 июля, в реестре иностранных агентов значатся 1040 физических и юридических лиц (включая тех, кто ранее был исключен из списка).

До этого список иностранных агентов пополнили юрист Артем Клыга (признан в РФ иностранным агентом), правозащитница Тамила Иманова, рэпер Наум Блик (признан в РФ иностранным агентом) (настоящее имя Дмитрий Иордатий), психолог Иван Звягин (признан в РФ иностранным агентом), комик Евгений Трикоз (признан в РФ иностранным агентом) и блогер Евгений Егорченко (признан в РФ иностранным агентом).