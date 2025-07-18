Эксперт рассказал о важности выявления психрасстройств у подростков на ранних стадиях

Вице-президент СРО Ассоциация «Школа без опасности» Сергей Силивончик в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о психическом состоянии подростка, напавшего на двух девочек с молотком в подмосковном Домодедово, а также высказался о важности выявления психических расстройств у несовершеннолетних на ранних стадиях.

16-летний подросток, напавший на школьниц в Подмосковье, ранее объяснил поступок мизогинией. Об этом стало известно «Московскому комсомольцу». Как пишет газета, на преступление юноша решился, пока его семья уехала на реку купаться. Помимо ненависти к женщинам, у школьника имеются и суицидальные наклонности. Вернувшись, он заперся в комнате и попытался совершить самоубийство. Ему оказали медицинскую помощь, необходимости в госпитализации не было. О нападении стало известно вскоре после этого. В прощальной записке подросток упомянул, что причисляет себя к движению инцелов — людей, неспособных найти сексуального партнера.

Для профилактики подобных нападений необходима отработка механизмов выявления психических расстройств и нарушений у подростков на ранних стадиях, а также механизмов оказания им своевременной помощи, отметил эксперт.

Ведь произошедшее является следствием того, что подросток, оказавшись в сложных обстоятельствах, с которыми не смог справиться самостоятельно, начал проявлять девиантное поведение. Кстати, с этим бывают связаны и многие нападения на сверстников в образовательных организациях. Учащиеся, не получив своевременной помощи, не находят иного выхода из ситуации. Отдельно стоит обратить внимание на действия родителей. Если у ребенка уже были проявления асоциально направленного поведения, очевидно, нужно было принимать меры по оказанию психологической, а, при необходимости, и медицинской помощи. Сергей Силивончик Вице-президент СРО Ассоциация «Школа без опасности»

Вместе с тем эксперт ответил на вопрос о роли школ в вопросе выявления подростков с опасными психическими расстройствами.

«Не совсем верно говорить о том, что выявлением подобных отклонений должна заниматься школа. Ведь последствия могут быть трагическими для всех: школа, семья, все окружающие люди, а также сам несовершеннолетний. Это задача общая, поэтому заниматься этим должны как родители, так и педагоги, а также медицинские специалисты в рамках своевременных осмотров. В том числе необходимо выстраивать с подростками доверительные отношения, чтобы им не было страшно или неудобно обратиться за помощью», - отметил специалист.

Дети, которые находятся в сложной ситуации и не получают помощи от окружающих, могут становиться жертвами кураторов деструктивно направленных групп в социальных сетях, добавил Силивончик.

«Это может привести к подстрекательству к совершению преступлений», - подчеркнул он.

Ранее пострадавшая при нападении с молотком в Домодедове школьница скончалась в больнице.