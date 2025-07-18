Артемий Лебедев призвал запретить WhatsApp в России

Артемий Лебедев, известный дизайнер и блогер, выступил с резкой критикой мессенджера WhatsApp, назвав его «дырявой помойкой» и призвав запретить в России.

Свое заявление он сделал в выпуске новостного обзора, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте». По мнению Лебедева, WhatsApp не нужен россиянам, а его место должен занять отечественный мессенджер Max.

При этом блогер не поддержал идею ограничения Telegram, отметив, что россияне уже привыкли к этой платформе, которую он назвал достаточно удобной.

Ранее в Кремле также высказывались о перспективах работы WhatsApp в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что мессенджер обязан соблюдать российское законодательство.

Тема возможного запрета WhatsApp обсуждается на фоне заявлений депутатов Госдумы. Зампред комитета по информационной политике Антон Горелкин ранее заявил, что мессенджеру следует готовиться к уходу с российского рынка, так как он может попасть в список ПО из недружественных стран.