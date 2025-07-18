«Совместить ежа с ужом»: политолог о штрафах за поиск экстремистских материалов

Законопроект о штрафах за поиск экстремистских материалов в Сети является попыткой «совместить ежа с ужом, чтобы получить метр колючей проволоки. Как сообщает «Царьград», об этом заявил доктор политических наук, первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук.

По его мнению, документ представляет собой попытку сохранить «гражданские процедуры при объективно военных условиях». И если речь идет о гражданских делах, то все претензии обоснованы.

«Это действительно ущемление Конституции, это действительно процедурное нарушение. Не было проведено никаких общественных слушаний. На чем основаны выводы о целесообразности такого решения, тоже не совсем понятно. Для нормальной повседневной жизни это действительно дискриминационное решение. Вопросов здесь нет и не может быть», — написал Пинчук.

Однако ситуацию можно рассмотреть и с условий военного времени. Политолог обратил внимание на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что подходы военной цензуры в условиях спецоперации во многом оправданы. Пинчук считает, что в таком случае нужно «называть вещи своими именами».

«В таком случае нужно вводить уже наконец-то нормальный специальный режим, связанный со специальной военной операцией, и перестать пытаться выделить этот метр пресной воды в соленом море, чем сейчас активно занимаются в том числе представители власти. А то вот здесь мы немножко воюем, здесь вот мы немножко живём гражданской жизнью. Из-за этого и возникают такие эффекты», — заявил он.

Напомним, что 17 июля депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, который в числе прочего предусматривает административную ответственность за поиск в сети экстремистских материалов. Наказывать за это будут штрафом в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Документ вызвал критику, в том числе и от главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, которая заявила, что в случае принятия закон помешает работать организации и искать запрещенный контент для передачи информации правоохранителям.