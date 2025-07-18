«Совместить ежа с ужом»: политолог о штрафах за поиск экстремистских материалов

Никита Бородкин

Законопроект о штрафах за поиск экстремистских материалов в Сети является попыткой «совместить ежа с ужом, чтобы получить метр колючей проволоки. Как сообщает «Царьград», об этом заявил доктор политических наук, первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук.

«Совместить ежа с ужом»: политолог о штрафах за поиск экстремистских материалов
© РИА Новости

По его мнению, документ представляет собой попытку сохранить «гражданские процедуры при объективно военных условиях». И если речь идет о гражданских делах, то все претензии обоснованы.

«Это действительно ущемление Конституции, это действительно процедурное нарушение. Не было проведено никаких общественных слушаний. На чем основаны выводы о целесообразности такого решения, тоже не совсем понятно. Для нормальной повседневной жизни это действительно дискриминационное решение. Вопросов здесь нет и не может быть», — написал Пинчук.

Однако ситуацию можно рассмотреть и с условий военного времени. Политолог обратил внимание на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что подходы военной цензуры в условиях спецоперации во многом оправданы. Пинчук считает, что в таком случае нужно «называть вещи своими именами».

«В таком случае нужно вводить уже наконец-то нормальный специальный режим, связанный со специальной военной операцией, и перестать пытаться выделить этот метр пресной воды в соленом море, чем сейчас активно занимаются в том числе представители власти. А то вот здесь мы немножко воюем, здесь вот мы немножко живём гражданской жизнью. Из-за этого и возникают такие эффекты», — заявил он.

Напомним, что 17 июля депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, который в числе прочего предусматривает административную ответственность за поиск в сети экстремистских материалов. Наказывать за это будут штрафом в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Документ вызвал критику, в том числе и от главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, которая заявила, что в случае принятия закон помешает работать организации и искать запрещенный контент для передачи информации правоохранителям.