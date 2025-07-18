Черепахи в российском зоопарке переехали в новый дом с панорамными окнами

Шпороносные черепахи из Большереченского зоопарка в Омской области переехали в новый дом с панорамными окнами. Об этом сообщается на странице учреждения во «ВКонтакте».

Уточняется, что новый просторный вольер для африканских гигантов, которые раньше проживали в террариуме, открылся в пятницу, 18 июля. Благодаря внушительному размеру и спокойному нраву пресмыкающиеся стали любимцами гостей зоопарка. Теперь они смогут наблюдать за медлительными долгожителями через панорамные окна.

Внешняя территория вольера покрыта слоем песка, который помогает им комфортно передвигаться. В новом доме черепахи также смогут самостоятельно выбирать себе место для отдыха, будь то улица или крытое помещение.

Шпороносная черепаха — одна из крупнейших сухопутных черепах в мире. Ее вес может достигать ста килограммов, длина панциря — около метра.

«А наши подопечные по совместительству еще и являются почетными старожилами зоопарка!» — говорится в публикации.

Ранее школьники из села Иннокентьевки в Хабаровском крае выходили и выпустили на волю краснокнижных черепах. Дети под надзором учителя ухаживали за ними в течение учебного года.