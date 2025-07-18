В Госдуме рассказали о наказании за поиск экстремистского контента

Россиян не будут наказывать за случайный просмотр в интернете экстремистского контента. Об этом у себя в Telegram-канале заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, комментируя соответствующие поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП).

По словам депутата, признанные экстремистскими материалы не находятся в свободном доступе, поскольку такой контент в России блокируется, и на просторах «легального Рунета» без использования VPN его встретить невозможно. При этом он допустил, что граждане могут столкнуться с подобными материалами при использовании VPN на иностранных платформах.