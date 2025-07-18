Журналистка Маргарита Симоньян рассказала о состоянии находящегося в коме мужа Тиграна Кеосаяна. Она призналась, что не делится новостями о здоровье супруга, так как пока улучшений нет.

В личном Telegram-канале Симоньян отреагировала на сообщение поклонницы, которая поинтересовалась, как обстоят дела с лечением телеведущего. Фанатка уточнила, что, если Маргарита боится сглаза, то может не отвечать. Однако жена Кеосаяна все же пояснила, почему в последнее время не говорит о состоянии супруга.

«Я не боюсь сглаза. Просто нечего сказать...» - рассказала Симоньян.

Напомним, что Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому в декабре 2024 года. Журналистка поясняла, что у ее мужа давно были проблемы с сердцем. В 2008 и 2010 годах он лежал в больнице с инфарктом. Пока нет никаких прогнозов по поводу выздоровления актера.

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Маргарита Симоньян признавалась, что случившееся с супругом сильно изменило ее. Например, раньше она обращала внимание на хейт в Сети, но теперь не тратит время на пустые конфликты с людьми, которых даже не знает.

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