Поплавская резко осудила Степашина за его слова о Хаматовой

Либерализм — само по себе явление прекрасное. Увы, за последние десятилетия из общественно-политического направления, ратующего за равенство, непоколебимость прав и свобод, оно превратилось в нечто иное, и теперь равносильно грязному ругательству. Яна Поплавская использовала именно его, комментируя интервью экс-премьера РФ Сергея Степашина.

«Либерализм по-западному» - это агрессивное мировоззрение, поощряющее всевозможные извращения личности, вплоть до смены пола по собственной прихоти, половую распущенность, которую оправдывают правом распоряжаться своим телом. И самое страшное — все эти права возведены в абсолют, и свобода личности одного человека не заканчивается там, где начинается свобода другого.

И вынуждены граждане западных стран мириться с тем, что их детям рассказывают о существовании сотни полов, на экранах ТВ гордо шествуют трансвеститы и откровенные фрики с радужными флагами, а учителем в школе работает трансгендер, лучше всего цветной. Показательным примером стало прошлогоднее открытие Олимпиады в Париже, от которого испанский стыд испытали буквально все граждане «цивилизованного Запада».

Поплавская высказалась о возвращении в РФ уехавших звезд

В компаниях у них отдельной квотой существуют места для всевозможных меньшинств, и при приеме сотрудника работодатели порой вынуждены отказывать соискателям с более высокими компетенциями в пользу этих самых меньшинств, ущемляя права других граждан.

На этом фоне неудивительно, что в России слово «либерал» стало почти матерным.

Именно его выбрала Яна Поплавская, чтобы обозначить свое отношение к отдельным личностям, покинувшим Россию и поливающим ее грязью.

Поводом тому послужило недавнее интервью с главой попечительского совета «Фонда развития территорий» и экс-премьером РФ Сергеем Степашиным.

Так как практически ни одна беседа с известными личностями не обходится без просьбы оценить действия сбежавших за рубеж артистов, то соответствующий вопрос был задан и Степашину.

Убежали и убежали. Это их проблемы. Многие сейчас хотят вернуться, но не знают как. Я вот любил Чулпан Хаматову. Чего умотала? А теперь не знает, как вернуться. Кому она нужна в Прибалтике? Вернутся. Пусть извинятся, примем, - сказал бывший премьер.

Столь легкое отношение к тем, кого сейчас принято называть предателями Родины, озадачило общественность. Его слова словно стали подтверждением существования той самой «крыши» в высших кругах, которая лоббирует интересы «убежантов» и не позволяет их как следует наказать.

А ведь разговоры о санкциях, которые должны быть применены к тем, кто откровенно высказался против российской власти и продолжает лить на нее словесные помои, идут уже несколько лет. Предлагалось разное: лишить гражданства, запретить въезд в страну, лишить регалий, премий и положенных выплат. Да-да, даже изгнанная обществом из своих сердец Алла Пугачева продолжает исправно получать пенсию в совокупном размере около 100 тысяч.

Кроме того, некоторых артистов, продолжающих вести информационную деятельность и получающих оплату из иностранных источников, так и не признали иноагентами. О той же Чулпан Хаматовой депутат Виталий Милонов сказал следующее:

Наверняка она, как и Пугачева, использует все личные контакты, чтобы этот вопрос не поднимался.

Среди личных контактов Хаматовой как раз и Степашин, признавшийся, что раньше часто встречался с актрисой.

В числе возмущенных граждан оказалась и общественница Яна Поплавская, отметившая, что Степашин выглядит и ведет себя как «хозяин жизни».

Всех, кто его цитирует, надо спросить, а кто он такой? А он — премьер-министр при Борисе Ельцине. Сразу все становится понятно. Конечно, он будет защищать и возвращать в Россию всю эту либеральную грязь, предателей Родины.

Она назвала Степашина, Хаматову, Пугачеву «одного ельцинского поля ягодами» и напомнила, что сейчас он не занимает никаких государственных должностей, чтобы принимать решение о возвращении релокантов.