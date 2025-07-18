"Лента.ру": Рузский лес с видами из Красной книги могут превратить в свалку

Жители дачных поселков и деревень в Рузском районе Подмосковья, где начали вырубать лес ради создания карьера, небезосновательно опасаются, что котлован будут использовать под свалку мусора.

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Об этом, как сообщает "Лента.ру", заявили местные активисты.

"Такие случаи в Рузском районе уже были: по окончании добычи песка в карьеры начинают свозить бытовые отходы", - приводит издание слова одного из активистов.

Как сообщает "Лента.ру", после завершения работ компания, разрабатывающая недра, должна будет провести восстановление лесного массива на площади не меньше вырубленной. При этом сделать это непросто, а результата придется ждать не одно десятилетие. В июле глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного после возможных экологических нарушений в Рузском городском округе Московской области.

Участок, где ведутся работы, ранее входил в зону особо охраняемой природы – по данным 2021 года, здесь зафиксировано более 20 видов флоры и фауны из Красной книги. Местные жители 11 деревень обратились с требованием остановить вырубку, указывая на угрозу экологического баланса.

По их словам, тяжелая техника уже вытеснила диких животных, а природный ландшафт, который в народе называли "Русская Швейцария", превращается в индустриальную площадку. Особое недоверие вызывает новая экологическая экспертиза, проведенная недропользователем в 2024 году.

Проверка пришлась на зимне-весенний период и, в отличие от исследований трехлетней давности, не зафиксировала ни одного краснокнижного вида. Активисты настаивают на повторной независимой оценке.