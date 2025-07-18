Школьный завхоз выиграл в лотерею 307 млн рублей

Завхоз школы в Тамбовской области Арсен Мамиконян в конце июня выиграл в лотерею 307 млн рублей.

Об этом РИА Новости заявили распространитель гослотерей в России «Столото».

«В субботу, 28 июня 2025 года, ему повезло особенно крупно: в 10:00 по московскому времени... он выиграл суперприз — 307 010 350 рублей», — указал распространитель лотереи.

По словам победителя, выигранные деньги он намерен потратить на помощь своей большой семье — закрыть ипотеки, кредиты братьям и сестрам, а себе с женой купить земельный участок, где построит дом.

Лотерейный выигрыш сделал жителей ХМАО миллионерами

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области девушка выиграла 36 млн рублей в лотерею, использовав искусственный интеллект.