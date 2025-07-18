«Мы каждый день слышим их крики». В «подмосковной Швейцарии» вырубают лес

Весной под Рузой началась масштабная вырубка леса для создания одного из самых крупных в Московской области песчаных карьеров. Площадь карьера составит более 400 гектаров, для его создания планируется уничтожить несколько сотен гектаров лесного массива. Часть уже вырублена. Вместе с лесом в этих местах могут пострадать более 20 редких видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Московской области. Местные жители встали на защиту природы. Подробности — в материале «Ленты.ру».

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Аист без гнезда

«12 июня мы были на месте вырубки с представителями партии "Зеленые" — проверяли документы на проведение работ. В этот момент на вырубку вдруг прилетел белый аист и стал кружить над деревьями, а потом опустился на землю. Аисты часто кормятся на полях, где ходит сельхозтехника, поэтому шум тракторов и бульдозеров его не пугал. Позднее экологи нам рассказали нам, что в 2021 году у аиста неподалеку было зафиксировано гнездо, вот он, видимо, и прилетел в знакомое место», — рассказывает Елена, жительница СНТ «Аннино» Рузского района Московской области. Елена — одна из активисток, выступающих против вырубки леса ради создания песчаного карьера «Редькино-2» под Рузой.

Рузский городской округ часто называют подмосковной Швейцарией. Здесь сохранились хвойные леса, где обитают лоси, кабаны, зайцы, лисы, вьют гнезда коршуны, аисты и другие птицы, многие из которых занесены в Красную книгу охраны животных. Кроме того, в этих местах три водохранилища — Озернинское, Рузское и Можайское — и две реки — Руза и верховья Москвы-реки, богатые рыбой. В них водится карп, окунь, щука и даже судак.

В то же время в здешних местах имеются значительные запасы песка — это так называемый Орешкинский язык, протянувшийся от деревни Морево почти до Волоколамска. Местные жители утверждают, что в Рузском округе сейчас насчитывается более 20 карьеров, где добывают щебень и песок, — в Московской области эта местность лидирует в добыче нерудных строительных материалов.

Первая информация о том, что в районе будет создан новый карьер, появилась еще в 2019 году

Предполагалось, что его сделают на территории, которая расположена между 17 населенными пунктами — Аннино, Редькино, Никольское, Корчманово, Орешки, Барынино, Вишенки, Ваюхино, Петряиха, Углынь, СНТ «Аннино» и СНТ «Импульс», Стрыгино, Михайловское, Житянино, Ильинсоке, Федчино, а его площадь составит примерно 400 гектаров. Открыть карьер планировали ближе к деревне Васильевское. Но жители Васильевского тогда сумели свою территорию отстоять, поэтому выбор пал на деревню Редькино.

«Как известно, леса в России — это земли федерального значения, они принадлежат государству», — поясняет член Общественной палаты, председатель комиссии по вопросам экологии, природопользования, сельского хозяйства и окружающей среды Рузского района Московской области Игорь Попов.

За незаконную вырубку деревьев в лесу грозит штраф, а в некоторых случаях и уголовная ответственность. В тоже время Комитет лесного хозяйства имеет право сдавать лесные участки в аренду, в том числе под недропользование Игорь Попов член Общественной палаты, председатель комиссии по вопросам экологии, природопользования, сельского хозяйства и окружающей среды Рузского района Московской области

В Рузском районе так и случилось. В 2021 году жители поселков обратили внимание, что участок леса примерно в километре от деревни Редькино изменил статус, и теперь на нем допускается использование недр и создание водохранилищ. Встревожившись, они обратились в некоммерческую организацию Природоохранный фонд «Верховье» с просьбой обследовать эти территории на наличие растений и животных, занесенных в Красную книгу Московской области.

«Работа заняла почти все лето, было обследовано шесть участков, — рассказывает Игорь Попов. — На трех из них обнаружилось 26 видов краснокнижной флоры и фауны. Например, редкие мхи и лишайники, а из животных — белые аисты, черные коршуны, луговые луни, белки-летяги».

По словам Попова, активисты передали отчет в Министерство экологии и природопользования Московской области, и в 2023 году постановлением правительства области лес в районе Аннино и Редькино включили в Перечень планируемых к организации особо охраняемых природных территорий (ООПТ) областного значения.

26 видов краснокнижных растений и животных было обнаружено в Рузском районе, где идет вырубка леса

«Однако мы недостаточно хорошо проконтролировали процесс, и из трех участков, на которых обнаружили краснокнижных животных, в Перечень вошли только два, а третий исключили, — уточняет Игорь Попов. — Мы тогда не обратили на это внимания и упустили момент».

Дальнейшие события развивались стремительно. В июле 2024 года Министерство экологии и природопользования МО внесло участок «Редькино-2» (расположенный в границах ЗУ с кадастровым номером 50:19:0000000:25049) в Перечень участков недр местного значения для геологического изучения и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ).

В августе того же года компания ООО «Полис» получила лицензию на геологическое изучение недр и одновременно, по поручению Минэкологии, провела собственную экспертизу наличия краснокнижных животных и растений на данном участке. По результатам этой экспертизы под Редькино флоры и фауны, занесенной в Красную книгу, выявлено не было.

В январе 2025 года приказом Комитета лесного хозяйства категория земель на этом участке была изменена — с лесопарковой на «запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов». А еще через месяц Минэкологии предоставило ООО «Полис» лицензию на право разведки и добычи полезных ископаемых на месторождении «Редькино-2» до сентября 2038 года.

«В лесу появилась тяжелая техника, лесорубы начали валить деревья»

По договору под создание карьера «Редькино-2» отведено 423 гектара земли, для этого предстоит вырубить 290 гектаров леса, сообщают активисты.

«Работы начались 24 апреля этого года, — говорит Игорь Попов. — В лесу появилась тяжелая техника, лесорубы начали валить деревья».

По подсчетам активистов, сейчас вырублено уже 60 гектаров лесного массива. Вместо него — развороченная тракторами колея, поваленные деревья, горы вывернутых из земли пней, сломанных веток, лужи, грязь.

Местные жители очень обеспокоены происходящим. «Мы живем на даче в Аннино уже 12 лет, — рассказывает активист Елена. — Наш поселок с трех сторон окружен лесом. Он для нас — отдушина. Я грибник в третьем поколении, мы ходим туда за грибами, за земляникой, осенью на болотах собираем клюкву. Недавно нашли черничник. Диких животных я тоже видела не раз — лосей, кабанов, зайцев. А у соседей как-то раз в заборе из сетки-рабицы запуталась косуля, мы ее освобождали».

423 гектара составит площадь песчаного карьера «Редькино-2» в Рузском районе Подмосковья

Из-за вырубки леса страдают животные. Активисты, выезжая на лесоповал, находят то погибшего барсука, то уничтоженное гнездо черного коршуна. А на видео, снятом на одном из соседних дачных участков, видно, как перепуганный заяц ищет укрытие на детской площадке.

Есть и еще одна связанная с «Редькино-2» проблема. После того как карьер будет освоен, его котлован планируют наполнить водой, создав рукотворное озеро.

Территория будущего карьера — это водосборная площадь реки Малиновки и ручья Переволочня, которые впадают в Озернинское водохранилище. Оно, в свою очередь, входит в Рублевский гидроузел, который обеспечивает водой Москву. Если тут сделать искусственный водоем, реки потекут вспять, и часть воды из водохранилища перетечет в карьер Игорь Попов председатель комиссии по вопросам экологии, природопользования, сельского хозяйства и окружающей среды Рузского района Московской области

Прежде чем создавать карьер, недроразработчики должны были согласовать этот проект с Федеральным агентством водных ресурсов, тем более что воды в Подмосковье сейчас и так мало — уровень ее в водоемах в последние годы падает.

«Там сейчас стоит бульдозер, будка и охранник»

На защиту природы встали жители дачных поселков и деревень, расположенных по соседству с карьером «Редькино-2». Первые видеообращения к губернатору Московской области и к министру экологии и природопользования МО они Следственный комитет РФ, МВД и прокуратуру с просьбой остановить вырубку леса в Рузском городском округе и включить этот участок в состав заповедника.

А еще местные жители приобрели и поставили фотоловушку. «Мы часто выезжаем на вырубку, — говорит Елена. — Ставим фотоловушку, и как только на нее попадает краснокнижное животное, фиксируем его и переставляем ловушку в другое место». В период с 4 по 8 июля активисты обнаружили на вырубке серых журавлей, которые занесены в Красную книгу Подмосковья. На видео видно, как рано утром две птицы ходят в лесу по высокой траве, отыскивая корм.

Мы каждый день слышим их крики на болоте. Здесь их дом. Около километра осталось до их гнезд тем, кто рубит лес и уничтожает болота под карьер Елена активист

Кроме прочего, жители соседних деревень и дачных поселков небезосновательно опасаются, что отработанный котлован будет в дальнейшем использован под свалку мусора. «Такие случаи в Рузском районе уже были: по окончании добычи песка в карьеры начинают свозить бытовые отходы», — беспокоятся активисты.

Считается, что после завершения работ компания, разрабатывающая недра, должна будет провести восстановление лесного массива на площади не меньше вырубленной. Однако сделать это непросто, а результата придется ждать не одно десятилетие.

Сами собой легко растут только сорные деревья — ольха, осина, береза. Хвойные деревья и дубы надо подсевать. Растут они долго, за 20 лет вырастают не более чем на 10-15 метров. Полное развитие леса, в зависимости от породы и условий, может занять от 60 до 150 лет и более

До недавнего времени в ответ на обращения активистов от властей Подмосковья приходили только отписки. Например, в Министерстве экологии и природопользования Московской области ответили так: «В соответствии с условиями пользования недрами (приложение к лицензии) недропользователь обязан при проектировании и осуществлении работ на предоставленном в пользование участке недр руководствоваться законодательством Российской Федерации в соответствующей сфере. Что касается предполагаемого наличия на данной территории краснокнижных видов, подтвердить или опровергнуть это может только комплексная экологическая экспертиза».

В Комитете лесного хозяйства Московской области ситуацию в Рузском районе прокомментировали так: вырубка деревьев на этом участке ведется соответствии с проектом освоения лесов, документ прошел государственную регистрацию, кроме того, заключен договор аренды от 24 марта 2025 года. «Заявленный объем вырубки леса отражен в ежегодной лесной декларации, представленной лесопользователем (ООО «Полис»), который до окончания вырубки предоставляет ежемесячные отчеты в Комитета лесного хозяйства Московской области», — говорится в сообщении.

Тем не менее в начале июля работы по вырубке леса для песчаного карьера «Редькино-2» были приостановлены. «Там сейчас стоит бульдозер, будка и охранник», — рассказывает Игорь Попов.

Недавно стало известно, что по факту вырубки леса в Рузском городском округе в ГСУ Следственного комитета России по Московской области Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе и результатах этого расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.