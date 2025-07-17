Принцесса из Лимпопо вышла замуж за россиянина

Принцесса из Лимпопо Тсакани Зенки Мийен вышла замуж за россиянина Артема Сидоренко. Об этом сообщает «Вести Алтай».

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По данным издания, уроженка Южной Африки решилась переехать в город Яровое Алтайского края, чтобы жить ближе к родителям мужа. Однако перед переездом супруги сыграли свадьбу на родине жены, в Лимпопо, а затем в Кейптауне.

Местные жители приняли возлюбленную яровчанина дружелюбно. В то же время дети приходят к ней подтянуть английский язык. Пара призналась, что мечтает открыть две языковые школы: в России — английского языка, в Африке — русского.

Ранее в июле немец решил бросить все на родине и переехать в Россию по одной причине. Иностранец Вагнер Бурхард сменил место жительства из-за трудностей вести бизнес в Европе.