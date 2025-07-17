В РФ будут выявлять талантливых студентов колледжей

Президент РФ Владимир Путин потребовал от правительства, АНО «Россия — страна возможностей» и образовательного фонда «Талант и успех» принять меры по выявлению талантливых студентов колледжей. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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Глава государства 17 июля утвердил список поручений по итогам заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Встреча состоялась 27 мая текущего года.

«Правительству <...> обеспечить реализацию проекта, направленного на выявление и поддержку талантливых студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, соответствующим задачам обеспечения технологической независимости и технологического лидерства Российской Федерации», — говорится в одном из пунктов перечня.

В документе уточняется, что ответственными за выполнение этого поручения были назначены премьер-министр Михаил Мишустин, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин и руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева. Они должны будут дважды представить Путину доклад о проделанной работе — до 1 октября 2025 года и до 1 июня следующего года.