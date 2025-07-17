Роспотребнадзор заявил о минимальном риске завоза чумы в РФ

Риск завоза чумы на территорию РФ минимальный, говорится на сайте Роспотребнадзора.

В надзорном ведомстве также подчеркнули, что зафиксированный случай чумы в Монголии находится на контроле. Роспотребнадзор постоянно взаимодействует с монгольскими специалистами в связи с инцидентом.

По данным ведомства, человек, заболевший чумой, употреблял в пищу добытого серого сурка. В данный момент в трансграничном очаге инфекции на монгольской территории осуществляется обследование.

"Противочумными учреждениями Роспотребнадзора на системной основе проводится масштабная работа по предотвращению случаев заболеваний чумой на территории нашей страны, <...> проводятся необходимые противоэпидемические и профилактические мероприятия", – заключили в ведомстве.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что сезон энтеровирусными заболеваниями начался раньше обычного. Пик прогнозируется на последние два месяца лета. Заражение, как правило, происходит пищевым путем, объяснили специалисты. Среди симптомов – высокая температура, лихорадка, высыпания на коже. Врачи напомнили, что при недомогании нужно обратиться в поликлинику или вызвать доктора домой.