Задержанный актер из «Чужого» Архипов оказался серийным угонщиком

Актер сериалов «Морские дьяволы» и «Чужой» Максим Архипов, которого ранее задержали в Москве, оказался серийным угонщиком. Об этом сообщает «112».

© кадр из сериала "Морские дьяволы"

Ранее стало известно, что Архипова задержали в Москве по обвинению в угоне принадлежащего жительнице Внуково кроссовера Genesis GV80. Против него возбудили уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.

При этом, согласно информации «112», на допросе выяснилось, что это была далеко не единственная угнанная актером машина.

«В феврале 2025 года со стоянки у дома №1 по улице Окская исчез Hyundai Palisade синего цвета. Следователи выяснили, что это так же дело рук Архипова», — говорится в тексте.

Автомобиль нашли в подмосковном поселке Семивраги, куда актер его перегнал. В настоящее время правоохранители проверяют Архипова на причастность и к другим угонам.

Известно, что актер уже давно не получал роли в кино и испытывал серьезные финансовые трудности. Он подрабатывал грузчиком. Ситуация осложнялась еще и тем, что Архипов был заблокирован во всех каршеринговых сервисах из-за многочисленных нарушений ПДД и грубого поведения с сотрудниками компаний.