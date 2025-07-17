Стали известны обстоятельства смерти режиссера Кары

Режиссера Юрия Кару пришлось везти в больницу его другу, поскольку скорую помощь он так и не дождался. Об этом «Комсомольской правде» рассказал организатор кинофестиваля «Святой Владимир» Майк Львовски.

Он отметил, что у Кары уже давно были проблемы со здоровьем и он часто жаловался то на давление, то на сердце. Кроме того, по словам Львовски, в 2022 году режиссер перенес сложную операцию на сердце.

В среду, 16 июля, состояние Кары ухудшилось настолько, что пришлось вызвать скорую помощь. Однако бригаду медиков режиссер так и не дождался и его другу, который все время был рядом с ним, пришлось самому экстренно везти его в местную больницу, рассказал Львовски. Там Кару сразу повезли на операцию, которая длилась несколько часов, однако спасти его не удалось. У режиссера диагностировали обширный инфаркт.

«До конца пока не понятно, что именно послужило точной причиной ухудшения самочувствия. Но, скорее всего, именно жара. Не справился с такой погодой, вот и ударило», — заключил Львовски.

Ранее сообщалось, что Кара скончался в Ялте из-за инфаркта. Ему было 70 лет.

Режиссер известен российскому зрителю такими фильмами, как «Мастер и Маргарита», «Завтра была война» и «Воры в законе». Кроме того Кара поставил несколько выпусков киножурнала «Ералаш».