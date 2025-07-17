Фестиваль Signal 2025 анонсировал новых артистов

До ведущего фестиваля современной музыки, искусства и архитектуры Signal меньше месяца. Команда фестиваля объявила десять новых артистов — это финальный дроп перед объявлением полного лайн-апа.

© Официальный сайт фестиваля Signal

Девятый фестиваль электронной музыки Signal, который пройдет в арт-парке Никола-Ленивец с 14 по 18 августа, раскрыл новые имена. К лайн-апу присоединились: Glukoza, Zefzeed, De Schuurman и многие другие.

Пополнение румынской диаспоры на сцене Rodnya: наводящий мосты между хаусом 80-х и типично бухарестским лаконизмом — Zefzeed, а также его визави Sepp, чьи техничные скиллы и тонкое чувство грува отлично знакомы гостям Sunwaves, Awake и Fabric London. По соседству с ними: один из ярчайших представителей южноамериканского минимала, глава лейбла In:sight — Altarf из Перу и итальянский продюсер и диджей Luca Piermattei, свободно перемещающийся в лайвах между техно, хаусом и электро с неизменно аналоговым шармом.

© Пресс-служба

Glukoza. Поп-звезда нулевых, совершившая радикальную трансформацию — заигрывание с арт-поп эстетикой, яркий образ и хитовый потенциал. На концертном стейдже Meadow можно будет услышать дебютный ЕР и много новой музыки.

Prizma. De Schuurman — явление гаагской сцены и подписант лейбла Nyege Nyege Tapes, заслуживший всемирное внимание уникальным гибридом ускоренного дэнсхолла, R&B и электро, именуемого в Нидерландах — баблинг хаус.

© Пресс-служба

Möbius. Непредсказуемый перформер, скрестивший техно с звонарской традицией, юркий джук с местной почвой, авангардизм с мультикультурной современностью — Philipp Gorbachev.

© Пресс-служба

Создатели российского электро-панка, системообразующие резиденты Private Persons, играющие зубодробительную смесь нового эйсида, хард-техно и олдскульного хауса — Locked Club проверят на прочность танцпол титульной сцены Signal. Там же встреча со звездой клубной сцены Москвы и одной из главных героинь российского рейва в целом — Sofia Rodina.

© Пресс-служба

Идеолог Flammable Beats, знаковый хип-хоп диджей c би-бой боевиками, сокровищами с пыльных виниловых стеллажей и фанк-гимнами — Andrey Pirumov на новой сцене Sisiga.

Узнать подробности и приобрести билеты можно на официальном сайте.

Ранее Signal 2025 объявил образовательную программу и часть лайн-апа этого года: Atom™, Cabanne, Errortica, Kito Jempere Band, Nikita Zabelin, Pompeya, LAVBLAST, Буерак, Kyoka, Raumtester и многие другие.