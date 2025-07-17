СМИ: прадед Дурова был старостой в оккупированной немцами деревне

Прадед основателя Telegram Павла Дурова в годы Великой Отечественной войны проживал на оккупированных немцами территории, был старостой одной из калужских деревень, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на архивы КПСС.

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Журналисты отметили, что биография родного деда Дурова, Семена Тулякова, не вызывает сомнений: он родился в 1913 году в деревне Чавля Калужской области, учился, работал, а в 1929 году переехал в Ленинград. Во время войны мужчина сражался на фронте в роли командира роты и получил несколько ранений.

Вместе с тем, в 1946 году Тулякову отказали во вступлении в КПСС. Архивные документы, обнаруженные корреспондентами, раскрыли, что он утаил, как его отец в годы войны занимал должность старосты в оккупированной деревне.

Далеко не все старосты прислуживали фашистам, были предателями, отметили специалисты. Многие из них сотрудничали с партизанами, многие соглашались занять должность, чтобы иметь возможность целенаправленно и грамотно распределять продукты, не допускать полной конфискации запасов оккупантами.

«Иногда люди становились старостами, чтобы помогать партизанам, но потом всю жизнь жили с клеймом предателя, хотя были настоящими героями. Иногда они шли на эту должность осознанно», — подчеркнул историк Александр Смирнов.

После освобождения деревни советскими войсками в 1942 году прадеда Дурова задержали сотрудники госбезопасности, но следствие прервалось из-за его смерти.

В 50-е годы, после кончины Иосифа Сталина, Семен Туляков повторно подал заявку в КПСС и все же получил партбилет.

Ранее сообщалось, что Павел Дуров в 2025 году участвовал в акции «Бессмертный полк». Во время мероприятия он рассказал, что гордится родственником.