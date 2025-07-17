СМИ: прадед Дурова был старостой в оккупированной немцами деревне
Прадед основателя Telegram Павла Дурова в годы Великой Отечественной войны проживал на оккупированных немцами территории, был старостой одной из калужских деревень, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на архивы КПСС.
Журналисты отметили, что биография родного деда Дурова, Семена Тулякова, не вызывает сомнений: он родился в 1913 году в деревне Чавля Калужской области, учился, работал, а в 1929 году переехал в Ленинград. Во время войны мужчина сражался на фронте в роли командира роты и получил несколько ранений.
Вместе с тем, в 1946 году Тулякову отказали во вступлении в КПСС. Архивные документы, обнаруженные корреспондентами, раскрыли, что он утаил, как его отец в годы войны занимал должность старосты в оккупированной деревне.
Далеко не все старосты прислуживали фашистам, были предателями, отметили специалисты. Многие из них сотрудничали с партизанами, многие соглашались занять должность, чтобы иметь возможность целенаправленно и грамотно распределять продукты, не допускать полной конфискации запасов оккупантами.
«Иногда люди становились старостами, чтобы помогать партизанам, но потом всю жизнь жили с клеймом предателя, хотя были настоящими героями. Иногда они шли на эту должность осознанно», — подчеркнул историк Александр Смирнов.
После освобождения деревни советскими войсками в 1942 году прадеда Дурова задержали сотрудники госбезопасности, но следствие прервалось из-за его смерти.
В 50-е годы, после кончины Иосифа Сталина, Семен Туляков повторно подал заявку в КПСС и все же получил партбилет.
Ранее сообщалось, что Павел Дуров в 2025 году участвовал в акции «Бессмертный полк». Во время мероприятия он рассказал, что гордится родственником.