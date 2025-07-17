Вдова не пустила на похороны Юрия Мороза его маленькую дочь

В Москве 16 июля похоронили режиссера Юрия Мороза. Кинодеятелю было 68 лет, последние два года он боролся с раком.

На траурную церемонию пришли вдова Мороза Виктория Исакова, его старшая дочь Дарья Мороз, друзья, коллеги и поклонники. При этом младшего ребенка Юрия Павловича на панихиде не заметили. 9-летняя Варвара осталась дома под присмотром няни. Как пишет "КП", девочка не появилась на кладбище, потому что так решила ее мама. Исакова сочла, что похороны могут травмировать ее дочь.

При этом во время панихиды сама Виктория старалась улыбаться, а в один момент подошла к друзьям со словами:

"Какой повод у нас хороший встретиться!" Как объяснила вдова, она просто хотела проводить любимого без истерик, легко и светло. "Так, как жил Юра. Все самое страшное уже случилось", — сказала Исакова.

Отметим, что свой последний приют Мороз обрел рядом с первой женой Мариной Левтовой. Актриса разбилась на снегоходе. На ее могиле 25 лет назад убитый горем вдовец написал лишь одно слово: "Прости".