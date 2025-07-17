Жители Хабаровского края заметили в небе редкое явление

Жители Хабаровского края стали свидетелями редкого природного явления – раздвоенной радуги. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Очевидцы запечатлели на фото и видео две части радуги, которые были разделены друг от друга. Авторы канала отметили, что такое необычное зрелище можно наблюдать нечасто, и жителям повезло его запечатлеть.

Вероятными причинами появления этого уникального явления стали сильные ливни в сочетании с ярким солнечным светом.

«Капелька небесной магии», — с иронией отметили журналисты.

До этого международная команда исследователей, представляющая университеты Аалто, Тампере и Пекинский университет, во главе с профессором Чжипэем Суном, разработала новый метод генерации света с ультрашироким спектром, при этом размер устройства составляет менее 100 нанометров. В работе отмечается, что с момента изобретения лазера в 1960 году ученые активно стремятся к расширению спектрального диапазона света.