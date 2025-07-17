Роскомнадзор объяснил поправки о штрафах за передачу сим-карт

Мошенники в преступных целях приобретают у россиян sim-карты и аккаунты, в то время как новые поправки в законодательство должны стать барьером для этого. Об этом сообщили ТАСС в Роскомнадзоре.

Ранее Госдума приняла во втором чтении законопроект, который вводит новые штрафы за передачу другому лицу абонентского номера, выделенного на основании договора об оказании услуг. Незаконная передача абонентского номера третьему лицу повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Также штраф предусмотрен за передачу данных для регистрации и входа в личные аккаунты. За передачу такой информации иному лицу предлагается установить штраф от 30 до 50 тыс. рублей для граждан, от 50 до 100 тыс. рублей - для индивидуальных предпринимателей, от 100 до 200 тыс. рублей - для юрлиц.

"Прежде всего поправки направлены на защиту граждан Российской Федерации от телефонного мошенничества и других преступлений, совершаемых удаленно. Этот шаг является продолжением комплексной работы по противодействию широко распространенным в последнее время посягательствам", - отметили в РКН.

Используя современные информационные технологии, мошенники, находящиеся, как правило, за рубежом, маскируют свои звонки и выдают их за местные, совершаемые с территории Российской Федерации, пояснили в ведомстве. Кроме того, с помощью поддельных или чужих личных кабинетов оформляют на граждан кредиты, направляют заведомо ложные сообщения об актах терроризма, совершают другие, не менее опасные деяния.

"Для достижения преступных целей злоумышленники организуют незаконную деятельность по приобретению у физических лиц оформленных на них телефонных номеров (sim-карт), а также аккаунтов (личных кабинетов) в социальных сетях, на портале "Госуслуги" и так далее. В этой связи подготовленные изменения содержат в себе двойной барьер", - отметили в Роскомнадзоре.

Основная цель - установить ответственность за противоправное использование сим-боксов и виртуальных телефонных станций, чужих телефонных номеров и учетных записей, необходимых для подмены телефонных звонков и массового обмана граждан, добавили в ведомстве. "С другой стороны, разработанные меры призваны предостеречь граждан от необдуманной передачи, продажи посторонним лицам своих телефонных номеров и личных кабинетов в электронных сервисах", - заключили там.