На сайте Минюста начались перебои

Сайт Министерства юстиции России начал работать с перебоями. На это в своем Екатерина Мизулина.

«Госдума приняла поправку о введении штрафов за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN. 285 депутатов проголосовали за. Также принята и поправка о признании использования VPN отягчающим обстоятельством в случае совершения преступления. После принятия [Госдумой во втором чтении] законопроекта с перебоями работает сайт Минюста», — написала она.

Мизулина связала проблему с тем, что пользователи могут искать на портале список экстремистских материалов. Она также предупредила, что в нем 536 страниц.

Ранее Госдума во втором чтении приняла поправки о наказании для граждан за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов. Кодекс РФ об административных правонарушениях предлагается дополнить статьей 13.53. В случае вступления нововведений в силу штраф для граждан за такое нарушение составит от трех до пяти тысяч рублей.