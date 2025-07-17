В России призвали ужесточить наказание для безответственных матерей

Действующее законодательство в России недостаточно строго карает матерей, которые оставляют своих детей в опасности, и наказание надо ужесточить. Об этом заявил News.ru депутат Брянской областной думы и руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

Ранее отдыхавшая в Турции 18-летняя студентка из России родила девочку в туалете для инвалидов прямо перед вылетом домой и оставила ее там. Сотрудники воздушной гавани спасли новорожденную, а также задержали роженицу и ее мать. В итоге суд в Турции приговорил девушку к 15 годам тюрьмы, посчитав, что она виновна в покушении на убийство близкого родственника. Однако апелляционная инстанция постановила, что речь идет только об «оставлении в опасных условиях», и вынесла решение об освобождении.

По мнению Михаила Иванова, сейчас получается, что «бросать детей в туалетах аэропортов или ночных клубов - это не преступление».

«Закон работает так, что подобные поступки остаются безнаказанными. Это недопустимо. Если мать не осознает своей ответственности, она не имеет права воспитывать ребенка. Она совершеннолетний человек, который осознанно пошел на преступление», - подчеркнул Иванов.

Он поддержал действия органов опеки, подавших иск о лишении россиянки родительских прав, напомнив, что ребенок не игрушка, которую можно выбросить, а потом передумать.

«Юристы говорят, что она может заявить, будто действовала в состоянии стресса, и тогда ребенка ей вернут. Но по факту-то она хотела смерти своему малышу, раз бросила его в унитазе», - резюмировал политик.

Напомним, что в своем первом интервью после выхода из тюрьмы девушка рассказала о намерении забрать и воспитывать свою дочь.